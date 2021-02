Bartosch: „Ligastart wohl erst zu Ostern“

„Die Vereine benötigen eine Vorbereitungszeit von zumindest drei, vier Wochen. Daher ist ein Auftakt zu Ostern wahrscheinlich“, erklärt Wolfgang Bartosch und fügt hinzu: „Es würde sich dann noch ausgehen, die Ligen fertig zu spielen. Doch nur mit vielen englischen Wochen. Die aktuelle Deadline ist der 30. Juni, die Relegation wäre auch noch in der ersten Juli-Woche möglich.“



So lange wie möglich

Was für den Verbandsboss kein Thema ist: Nur mehr jene Runden auszutragen, damit die Meisterschaft auch gewertet werden kann. „Wir spielen so lange wie möglich.“ Aber auch der Präsident weiß: „Stand jetzt ist die Chance auf ein reguläres Ende in den Ligen minimal.“