Flughafen Wien: -71% Passagiere, enorme Verluste

Zahl der Flugbewegungen schrumpft

Von Jänner bis September verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe in Wien-Schwechat sowie an den Auslandsbeteiligungen Malta und Kosice einen Passagierrückgang von 71,2 Prozent auf 8,7 Millionen Fluggäste. Am Standort Wien betrug das Passagierminus 70,7 Prozent auf etwas mehr als sieben Millionen Reisende. Die Zahl der Flugbewegungen schrumpfte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres um mehr als 60 Prozent auf 80.580 Starts und Landungen, die durchschnittliche Auslastung von 77,5 auf 59,5 Prozent.