Amazon stattet Lieferwagen mit KI-Kameras aus

Die KI-Kameras, die vom Transportmanagement-Start-up Netradyne entwickelt wurden, geben Warnungen über potenzielle Sicherheitsprobleme aus, so Amazon in einem online veröffentlichten Anleitungsvideo (siehe oben), über das „Cnet“ am Mittwoch berichtete. Wie Amazon-Managerin Karolina Haraldsdottir darin erklärt, reduzieren die Warnungen in der Fahrerkabine nachweislich Kollisionen und verbessern das Fahrerverhalten. „Unsere Absicht mit dieser Technologie ist es, die Fahrer (...) dabei zu unterstützen, sicherer auf der Straße unterwegs zu sein und mit Zwischenfällen umzugehen, falls und wenn sie passieren“, so Haraldsdottir im Video.