Weiz: Frau und ihr Hund auf Schutzweg angefahren

Gegen 19.30 Uhr bog ein bisher unbekannter Pkw-Lenker in Weiz mit einem grau/silber-färbigen Pkw von der Wielandgasse kommend nach links in Richtung Gleisdorfer Straße ein. Dabei fuhr er gegen das Bein einer zu diesem Zeitpunkt am Schutzweg befindlichen Fußgängerin (42) aus Weiz.