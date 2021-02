Pokal-Drama! Barcelona entgeht Blamage hauchdünn

Auch Alba kam auf zwei Tore. Superstar Lionel Messi dagegen ging leer aus. Den fünften Barca-Treffer erzielte Frenkie de Jong. Barcelona erhielt seine Hoffnungen auf einen nationalen Titelgewinn aber am Leben. In der Liga liegen Messi und Co. bei einem Spiel mehr bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Atletico Madrid.