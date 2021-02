Grazer App soll die Stadt in Bewegung bringen

200 Projekte und Veranstaltungen von 150 Vereinen bietet das Sportjahr „Let’s Go Graz“, am 1. 3. geht’s los. Da startet dann auch ein besonderer Wettkampf: Mit der „StepsApp“ können sich Vereine, Unternehmen, Bezirke oder Freundesgruppen matchen. So soll die ganze Stadt in Bewegung sein.