Neuer „SOKO Donau“-Cop gesucht!

Laut Produktionsplan soll ab Mai mit den Dreharbeiten zur 17. Staffel begonnen werden. Doch bislang fehlt noch jede Spur von einem geeigneten Nachfolger. Diesen besetzt Co-Produktionspartner ZDF. Es muss, so wie Jürgens und Vorgänger Bruno Eyron, ein Deutscher sein - der bereit ist, seinen Lebensmittelpunkt in die Donaumetropole zu verlagern. Denn die Serie wird fast das ganze Jahr in Wien gedreht.