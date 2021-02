Illegale Touristen: Kontrollen werden verschärft

Auch in der Steiermark gibt es bereits einige Fälle von illegaler Vermietung an Touristen, etwa in den Bezirken Liezen und Murau. Dutzende Strafen wurden bereits ausgesprochen, viele davon aber beeinsprucht. In den beiden Semesterferien-Wochen wird nun von Polizei und Gesundheitsbehörden genau nach „schwarzen Schafen“ gesucht.