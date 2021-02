Und täglich grüßt der Lieblingsnager der Tiroler

4000 Abschüsse jährlich

Unabhängig von Bauprojekten werden in Tirol jährlich rund 4000 Murmeltiere entnommen. Am Beginn des Jagdjahres geben die Reviere eine Bestandsmeldung ab, anhand derer Abschüsse beantragt werden können. In bewirtschafteten Almgebieten sei es laut Larcher wichtig, den Bestand nicht unkontrolliert zu lassen: Instabile Böden und Löcher seien eine Gefahr für Weidetiere. Der Abschussplan stelle sicher, dass nur bei angemessener Population gejagt wird: „Ist ausreichend geeigneter Lebensraum vorhanden, können sich die Tiere gut und schnell vermehren.“