„Change Your Password Day“ mahnt zu starken Logins

Geblieben ist der internationale „Change Your Password Day“ dennoch, um ganz generell an die Wichtigkeit starker Passwörter zu erinnern. „Es ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Passwörter Schlüssel zu sensiblen Daten und Informationen sind. Es gibt zwar keinen 100-prozentigen Schutz vor Identitätsdiebstahl, aber es muss Kriminellen so schwer wie möglich gemacht werden, an das eigene Passwort zu gelangen“, mahnt Christoph Meinel, Professor am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Insbesondere die weit verbreitete Nutzung schwacher Passwörter und die Mehrfachnutzung von Passwörtern für sehr viele unterschiedliche Dienste sei überaus leichtsinnig, wenn man bedenke, welche Schäden dadurch entstehen könnten.