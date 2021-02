Raffls Flyers mit nächstem Overtime-Sieg!

Wie zuvor auswärts gegen die New Jersey Devils haben die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Michael Raffl in der National Hockey League (NHL) auch gegen die New York Islanders zweimal in Folge gewonnen. Einem 3:2-Erfolg vom Vortag folgte am Sonntag (Ortszeit) erneut daheim und wieder nach Verlängerung ein 4:3-Erfolg. Kevin Hayes traf in der letzten „Overtime“-Minute zum Sieg.