Post in Rußbach öffnet nur ein Mal pro Woche

Wer derzeit in Rußbach ein Paket aufgeben will, kann das nicht spontan machen. Denn: In Zeiten des Lockdowns ist die Postpartner-Stelle im Tennengauer Ort so gut wie nie besetzt. In dieser Woche ist nur am Donnerstag geöffnet - von 8 bis 12 Uhr. Ein Zettel am Eingang weist allerdings daraufhin: „Ansonsten könnt ihr Pakete selbst online frankieren [...] und dem Briefträger vor die Tür stellen, mit einem Zettel ,bitte mitnehmen’“. Wer darauf keine Lust hat, muss in die Post nach Abtenau ausweichen oder ins benachbarte Gosau in Oberösterreich. Beide Filialen haben auch unter der Woche geöffnet - Lockdown hin oder her.