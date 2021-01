Exbürgermeister Heinz Schaden als Schauspieler

„Experten des Alltags“ – so nennt man es am Theater, wenn Laien, deren Anwesenheit für das Stück eine Bereicherung darstellt, gemeinsam mit Schauspielprofis auf der Bühne stehen. In der von Nuran Calis für das Salzburger Landestheater erarbeiteten Flüchtlingsdoku #Ersthelfer #FirstAid schlüpft der Salzburger Exbürgermeister Heinz Schaden in diese Expertenrolle. Immerhin war er während der Flüchtlingskrise 2015, als von einem Tag auf den anderen tausende Menschen am Salzburger Bahnhof strandeten, einer jener Politakteure, die maßgeblich an der Umsetzung von Notfallplänen beteiligt waren.