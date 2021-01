Jänner verabschiedet sich von Steirern winterlich

Schon am Montag ziehen die Temperaturen nämlich wieder an - Mitte der Woche wird es im Süden sogar schon wieder zweistellig werden. Generell mangelte es im Jänner in der Steiermark weitgehend auch nicht am Niederschlag. Laut Ubimet waren auch die Temperaturen im langjährigen Durchschnitt. Der Februar startet aber mit „April-Wetter“. Nach dem angesprochenen Temperatur-Aufschwung Mitte der Woche, wird es in Folge wieder kälter und am Wochenende ist auch schon wieder Schnee im Anrollen.