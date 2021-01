Zweiter Sieg! Bärnbach regiert im Steirer-Revier

„Endlich sind unsere angeschlagenen Legionäre wieder fit, jetzt sind wir eine andere Mannschaft", hatte Graz-Boss Michael Schweighofer vorm Frühjahrsauftakt im Grazer Sportpark gehofft, am Ende gab’s für seine Truppe aber die neunte HLA-Niederlage in Folge. Denn Bärnbach/Köflach war auch im zweiten Steirer-Derby von Beginn an stärker, besser in der Defensive und auch kaltblütiger im Abschluss.