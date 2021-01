Bob: EM-Dritter Maier in Igls nur auf Platz 14

Benjamin Maier hat auf der Heim-Bahn in Innsbruck-Igls das erhoffte Top-Ergebnis klar verpasst. Der EM-Bronzemedaillengewinner im Zweierbob kassierte sich mit Anschieber Markus Sammer beim Weltcupfinale in Tirol am Samstag nur auf Rang 14. Markus Treichl und Sebastian Mitterer wurden unmittelbar dahinter 15. Der Deutsche Francesco Friedrich holte den Tagessieg und wie erwartet auch zum vierten Mal den Gesamtsieg im Zweierbob-Weltcup.