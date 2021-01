„Dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken“

Ernüchternd. Unter dieser Rubrik müssen die Eisbullen das Heim-1:3 gegen den KAC, der im zehnten Spiel den neunten Sieg einfuhr, einordnen. Weil nach einem durchaus ansprechenden Start wie zuletzt des Öfteren der Gegner nach dem ersten Drittel (KAC-Torschütze Lukas Haudum: „Das fiel unter Schwimmkurs“) gehörig zulegte, die Bulls im gleichen Maße zurückfielen. Sie erbten mit den Parade-Spezial-Teams auch nichts: In Unterzahl kassierte man nach zum Teil dummen Strafen zwei Tore, traf selber im Powerplay nicht. Sicher positiv: Goalie Eliasson hielt erneut sehr stark. Auch das Spiel fünf gegen fünf führte Defender Daniel Jakubitzka an. Womit er auf alle Fälle Recht hatte: „Wir dürfen nach der Niederlage den Kopf nicht in den Sand stecken.“