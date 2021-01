EU kontrolliert nun Exporte von Corona-Impfstoffen

Lieferung an Briten wurde nicht gekürzt

Der nun beschlossenen Ausfuhrgenehmigungspflicht ging ein Streit mit dem Pharmakonzern AstraZeneca voraus. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es wegen Produktionsproblemen in einem Werk in Belgien vorerst deutlich weniger Impfstoff liefern könne als vorgesehen. Weil das aus der EU ausgetretene Großbritannien keine Kürzungen in Kauf nehmen musste, gingen die Wogen hoch.