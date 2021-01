Verurteilter Polizist bekam eine zweite Chance

Ans Tageslicht kam der Fall, da sich ein Informant aus St. Gilgen (Salzburg), der anonym bleiben möchte, bei der Redaktion gemeldet hat. Dort wurde – wie in den Medien zu lesen war – Anfang Juli 2020 der ehemalige stellvertretende Polizei-Postenkommandant des Ortes, Herr B., am Straflandesgericht verurteilt. Zwischen April 2017 und Juni 2018 soll er in 250 Fällen eingenommene Gelder aus Organstrafmandaten zum Teil für sich behalten haben. Das damals nicht rechtskräftige Urteil nahm der Beschuldigte auch an.