Hitler-Foto gepostet: 18 Monate bedingte Haft

Wegen Wiederbetätigung ist am Freitag ein 50 Jahre alter Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte im vergangenen Jahr in einem sozialen Netzwerk ein Foto von Adolf Hitler samt Hakenkreuzfahnen und jubelnder Menschenmenge gepostet. Vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Richter Manfred Herrnhofer zeigte er sich geständig. Das Urteil nahm er sofort an.