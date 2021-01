Mit Auto überschlagen: Zwei Tirolerinnen verletzt

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal: Eine 23-jährige Autolenkerin geriet in Mayrhofen auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern, woraufhin sich der Wagen überschlug und in einem angrenzenden Feld am Dach liegend zum Stillstand kam. Die Fahrerin und eine Begleiterin (22) erlitten erhebliche Verletzungen.