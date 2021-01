Verteilzentrum: Amazon wehrt sich gegen Kritik

Seit publik wurde, dass Amazon in Graz ein Verteilzentrum bauen will, ist die Aufregung groß. Die Stadt befürchtet eine Lkw-Flut und drängt auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), das Unternehmen weist die Kritik jetzt zurück: Das Verteilzentrum habe „keine negativen Auswirkungen auf die Verkehrssituation“, so Amazon.