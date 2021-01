Holocaust-Gedenktag: Sechs Millionen Leben

Das Datum des „Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ geht auf die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen am 27. Jänner 1945 zurück. 60 Jahre später haben die Vereinten Nationen das Datum zum internationalen Gedenktag erklärt. In Österreich veranstaltet die Plattform „Jetzt Zeichen setzen!“ seit 2012 an diesem Tag alljährlich eine Gedenkkundgebung am Wiener Heldenplatz.