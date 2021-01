43 positive Ergebnisse bei Massentests in Schwaz

Proben aller positiven Tests werden routinemäßig an die AGES übermittelt. „Derzeit liegen noch keine weiteren Ergebnisse der Überprüfungen vor - wir erwarten diese erst in den kommenden Tagen“, sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Auch die behördlichen Abklärungen, wie das Virus nach Tirol gekommen war, waren noch am Laufen.Rizzoli appellierte einmal mehr an die Bevölkerung im Bezirk Schwaz, sich testen zu lassen. „Sie helfen uns damit, eine Weiterverbreitung des Virus und potenzieller Mutationen rasch einzudämmen und Kontaktpersonen schnellstmöglich auszumachen“, hielt er fest. Im Bezirk leben rund 84.000 Menschen. Eine Anmeldung ist unter der Gesundheitshotline 1450 oder online (www.tiroltestet.at) möglich.