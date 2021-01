„Unumgänglich“: Madrid will 80.000 Bäume fällen

Der Wintersturm „Filomena“ hat den Baumbestand in Spaniens Hauptstadt Madrid derart schwer beschädigt, dass die Metropole in den nächsten Wochen nun 80.000 Bäume fällen will. Konkreten Pläne dazu gibt es noch nicht, der zuständige Stadtrat verspricht aber, dass wieder aufgeforstet werden soll.