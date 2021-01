Fresach: Wiege der Protestanten

Das Gemeindegebiet von Fresach liegt in den Nockbergen, zwischen dem unteren Drautal und dem Gegendtal. Über die Jahrhunderte war der Luftkurort Zentrum des Protestantismus in Kärnten, heute findet man hier ein evangelisches Kulturzentrum, wo alljährlich die Europäischen Toleranzgespräche stattfinden, und ein Diözesanmuseum, wo man alles Wissenswerte über das evangelische Leben von der Reformation bis in die Gegenwart erfährt. Die Heimat von Ski-„Kaiser“ Franz Klammer ist auch ein Platz der Erholung: Bei Wanderungen erlebt man unvergessliche Panoramablicke von den Julischen Alpen bis zum Glockner.