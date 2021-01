Studieren im Lockdown: 9 von 10 sind überfordert

Mentale Gesundheit von Studenten leidet

Durch die erhöhten Belastungen, die Isolation und die allgemeine Unsicherheit in allen Lebensbereichen wird die mentale Gesundheit von Studierenden enorm belastet. „Zu einem Studium gehören auch die Begegnungen am Campus, spontane Diskussionen im Kurs und das Lernen mit der Lerngruppe in der Bibliothek“, heißt es in einer Rückmeldung etwa.