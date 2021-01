Unbekannte Frau von 78-Jährigem sexuell genötigt

Ein 78-Jähriger soll am Dienstagnachmittag in Innsbruck eine Frau sexuell genötigt haben. Wie die Polizei berichtete, sah ein 58-Jähriger, wie der 78-Jährige die Frau gewaltsam gegen eine Hauswand drückte und sie zu einer sexuellen Handlung aufforderte. Der Zeuge sprach den Mann an und forderte ihn auf, die Frau in Ruhe zu lassen, woraufhin diese flüchtete.