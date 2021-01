LIVE ab 20.30 Uhr: Bayer Leverkusen gegen Dortmund

Leverkusen hofft auf die Rückkehr von Talent Florian Wirtz (17), der zuletzt drei Pflichtspiele wegen einer Überbelastung verpasste. Da der Mittelfeldspieler erst am Sonntag erstmals wieder trainierte, dürfte es aber zumindest für die Startelf knapp werden. So oder so ist die Partie eine Standortbestimmung für Leverkusen. Neuzugang Timothy Fosu-Mensah ist noch nicht dabei. Der niederländische Nationalspieler ist direkter Konkurrent von Aleksandar Dragovic um die Position rechts in der Viererkette. Julian Baumgartlinger stand für Leverkusen in den jüngsten Spielen ebenfalls auf dem Rasen.