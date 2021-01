LIVE ab 10.30 Uhr: Slalom der Herren in Flachau

Premierensieger Feller holte sich am Samstag dank Laufbestzeit im Finale des Wengen-Ersatzslaloms auch das rote Trikot des Disziplinenführenden zurück. Er liegt vor dem zweiten Slalom am Sonntag aber nur einen Punkt vor Schwarz. Er hatte einst nach einem verpassten Geburtstag Freunden versprochen, bei seinem ersten Weltcupsieg zehn Flugtickets nach Bangkok und retour zu kaufen. „Das wird jetzt also teuer“, erklärte Feller schmunzelnd."