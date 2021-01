Drogen, Sex, Groupies: Ronaldinho in Rap-Video

Der ehemalige brasilianische Fussballstar Ronaldinho (40) hat einen weiteren Rapsong herausgebracht. „Role aleatorio“ der Gruppe „Recayd Mob“ aus Sao Paulo erschien am Freitag (Ortszeit). Der zweimalige Weltfussballer und Weltmeister von 2002 singt und reimt in dem Song zwar nicht, erscheint aber in dem Video.