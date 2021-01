Frankreich besiegt in Österreich-Gruppe Norwegen

Rekord-Weltmeister Frankreich hat den ersten Kracher der WM in Ägypten für sich entschieden und dabei auch gezeigt, welch schwere Aufgabe am Samstag auf seinen nächsten Gegner Österreich wartet. Am Donnerstag gewannen „Les Bleus“ in Gizeh gegen Titelmitfavorit Norwegen 28:24 (13:13) und setzten ein Jahr nach dem enttäuschenden 14. EM-Platz wieder ein Ausrufezeichen.