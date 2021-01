Corona-Irrsinn: 10 Monate Warten auf Cricket-Spiel

Ein Engländer hat in Sri Lanka nach der Verschiebung eines Cricket-Spiels zehn Monate lang auf den Nachholtermin gewartet - und das Match dann wegen der Corona-Pandemie nicht besuchen dürfen. Rob Lewis sah die Partie aber vom historischen Fort in der Stadt Galle aus. „Es war toll“, sagte der 37-Jährige der Nachrichtenagentur PA am Donnerstag.