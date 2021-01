Wirtschaftsgebäude-Brand in St. Veit wurde gelegt!

Am 9. Jänner war in einem Wirtschaftsgebäude in Priebing in St. Veit in der Steiermark ein Brand ausgebrochen. Jetzt ergaben die Ermittlungen des Landeskriminalamtes eindeutig, dass das Feuer gelegt worden ist. Lediglich dem schnellen Handeln der Feuerwehr sei es zu verdanken, dass die Flammen nicht auf das Wohnhaus übergriffen.