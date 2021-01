Pkw überschlug sich: Lenkerin (54) schwer verletzt

Gegen 07.00 Uhr fuhr die 54-Jährige mit ihrem Auto auf der Thierseestraße aus Thiersee kommend in Richtung Kufstein. „Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie ins Schleudern und kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus“, teilte die Exekutive mit. In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug an einer Böschung. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu.