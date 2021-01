Abstiegssorgen: Trainer-Entlassungen in Spanien

Die in Abstiegsgefahr weilenden spanischen Fußball-Erstligisten Alaves und Huesca haben ihre Trainer beurlaubt. Der nur am letzten Tabellenplatz rangierende Aufsteiger SD Huesca trennte sich nach dem 0:2 gegen Betis Sevilla am Montagabend von Coach Michel, nachdem der Klub von 18 Saisonspielen nur eines gewinnen konnte.