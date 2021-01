Erling Haaland: Schneller als Uwe Seeler

Er ist wieder der Boss. Und er genießt die Situation. Auch mit Humor. „Ich hatte zwei Spiele nicht getroffen, das passiert mir nicht oft. Es wurde also wieder mal Zeit“, grinste Dortmunds Superstar, der in seinem 25. Bundesliga-Spiel seine Treffer 24 und 25 erzielt hatte. Und damit einen Uralt-Rekord von Uwe Seeler geknackt hat. Der Ehrenkapitän der deutschen Nationalmannschaft hatte in seinen ersten 25 Spielen (1963/64) für den Hamburger SV „nur“ 23-mal ins Schwarze getroffen.