Jugendliche verschossen erbeutete Feuerwerkskörper

In der Silvesternacht drangen die drei Einheimischen (14, 17 und 17 Jahre alt) in ein Spielwarengeschäft in Lienz ein und entwendeten dort Feuerwerkskörper. Im Anschluss an den Einbruchsdiebstahl schossen die Jugendlichen diese Feuerwerkskörper gegen Mitternacht ab, woraufhin die beiden 17-Jährigen noch einmal zum Tatort zurückkehrten und neuerlich Feuerwerkskörper entwendeten.