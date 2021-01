Fünf Wochen Quarantäne und ständiges Kältegefühl

Auch danach lebte der Projektleiter wieder alleine – „insgesamt war ich fünf Wochen in Quarantäne. Diese Tage waren schon zach.“ Als Kopfschmerzen, Übelkeit & Co. vorbei waren, meldete sich plötzlich ein Kältegefühl. „Mir war ständig kalt, ich bin sogar im Hochsommer mit einer dicken Fleecejacke herumgelaufen.“ Sechs Monate lang änderte sich nichts daran. „Meine Finger sind auch ständig angeschwollen.“ Es wurden rheumatische Beschwerden der Finger festgestellt. „Dabei hatte ich vorher nie Probleme, war immer gesund.“ Das Kältegefühl ist heute zwar wieder weg, aber selbst neun Monate nach der Erkrankung leidet der Steirer noch immer an Kurzatmigkeit.