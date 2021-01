Nach Arbeitsunfall: Ehefrau fand bewusstlosen Mann

Fataler Arbeitsunfall am Donnerstag im Tiroler Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land): Ein 51-jähriger Einheimischer ist bei Drechselarbeiten von einem Holzstück am Kopf getroffen worden und bewusstlos zusammengebrochen. Seine Ehefrau fand ihn schließlich und schlug sofort Alarm.