Trotz Sturz - Anna Gasser steht im Finale

Aller guten Dinge sind nicht immer drei! Denn Olympiasiegerin Anna Gasser reichten in der Qualifikation beim Snowboard-Big-Air-Weltcup am Kreischberg die ersten zwei Sprünge - im dritten landete sie im Schnee. Der Sturz ging glücklicherweise aber glimpflich aus. Am Ende reichte ihr der fünfte Platz aber für das Finale morgen am Abend. „So ein extrem hohes Level in einer Qualifikation hab ich bisher noch nicht erlebt“, staunte Gasser. „Ein bisschen Zittern war dabei, aber das ist bei jeder Quali so.“