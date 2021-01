„Krone-Familie“ mit Herz half steirischem Ehepaar

Was sie aber ebenso zu Tränen rührt, ist das Mitgefühl der Mitmenschen. Kleidung haben sie, die nur im Nachtgewand geflüchtet sind, sofort von Anrainern bekommen - die „Almenland“-Familie Reiterer hat dem betagten Ehepaar sofort, ohne Wenn und Aber, ein Appartement zur Verfügung gestellt. Und: Nach unseren Berichten in der „Steirerkrone“ sind mehr als 17.000 Euro an Spenden zusammen gekommen! „Dass Menschen Wildfremden in Not helfen, das ist so beachtlich, so unglaublich, das rührt uns sehr“, möchten Rosa und Franz Hacker ihren innigen Dank an die „Krone“-Familie ausrichten lassen. Das leiten wir sehr gerne weiter!