Ab ins Grüne! Wohnen am Stadtrand gefragt wie nie

Kreditvergabe mit Hindernissen

Es gebe mittlerweile nachweisbar viele Kunden, die jetzt Probleme hätten, Kredite zu bekommen, obwohl sie vor Corona sehr wohl solche Finanzierungen erhalten hätten, so Reikersdorfer. Das betreffe etwa Menschen aus Haushalten, in denen ein Familienmitglied arbeitslos oder in Kurzarbeit bzw. in einer der Problembereiche wie der Reisebranche tätig ist.