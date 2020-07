Immobilienpreise und Mieten zogen 2019 stark an

Im Vorjahr lagen die Preiserhöhungen in sämtlichen Immobilienkategorien neuerlich deutlich über der generellen österreichischen Inflation, die im Jahresdurchschnitt 2019 lediglich 1,5 Prozent betrug (2018: zwei Prozent). Die Mieten für neuwertige Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt, die nicht der Deckelung des Mietrechtsgesetzes (MRG) unterliegen, gingen wieder spürbar in die Höhe. Sie stiegen um drei Prozent auf 7,89 Euro netto pro Quadratmeter und damit doppelt so stark wie die allgemeine Teuerung.