Österreichs Zielfahnder Nummer 1 geht in Pension

„Bin überzeugt davon, dass Tibor Foco tot ist“

17 Jahre später kann der Top-Fahnder auf eine äußerst erfolgreiche Karriere zurückblicken. „Mein Team und ich haben weltweit 250 flüchtige Schwerverbrecher aufgespürt und zurück in die Zelle gebracht. Von Mörder bis Millionenbetrüger – früher oder später haben wir alle erwischt. Auch wenn Tibor Foco aktuell als einziger noch auf unserer Most-Wanted-Liste steht – ich bin überzeugt davon, dass er nicht mehr am Leben ist“, so Reinmüller.