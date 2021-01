Steiermark: So wenige Verkehrstote wie noch nie

Der Blutzoll auf den steirischen Straßen war 2020 mit 51 Todesopfern wieder einmal viel zu hoch. Gleichzeitig war diese Zahl laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) seit Beginn der Unfallstatistik 1960 aber noch nie so niedrig. Im Vergleich zum Jahr 2019 (72 Tote) gab es einen Rückgang um ein Viertel. 2005 forderten Verkehrsunfälle in der Steiermark noch 123 Todesopfer. Ein Grund für den deutlichen Rückgang dürfte in den Corona-Lockdowns liegen.