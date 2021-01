Bulls starten harte Woche in Dornbirn

Viel Zeit haben die Eisbullen momentan nicht zum Verschnaufen. Nach dem Sieg am Sonntag in Innsbruck treffen die Salzburger heute (19.15) auswärts auf Tabellennachbar Dornbirn. Auch danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag kommt Bratislava in den Volksgarten, am Sonntag geht’s dann auswärts gegen Leader Bozen.