Wegen Corona waren 2020 kaum Abschiebungen möglich

Geringe Auslastung in Vordernberg

Obwohl es kaum Abschiebungen gegeben hat, war das Schubhaftzentrum im obersteirischen Vordernberg deutlich weniger ausgelastet als in den Jahren davor: 938 Personen waren dort untergebracht - 2018 waren es noch 1664, 2019 1523. Warum, ist unklar. Amesbauer, der von Anfang gegen die Einrichtung war, fühlt sich jedenfalls bestätigt. Er kündigt eine Folgeanfrage an den Innenminister an.