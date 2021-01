Silvesterkracher traf Tiroler (21) im Gesicht

Gegen 0.10 Uhr zündete der 21-Jährige in Fügen außerhalb des Ortsgebietes zwei Feuerwerksbatterien der Kategorie F2. „Beim Zünden stand der Mann über einer Batterie, genau in diesem Moment löste diese aus und schoss in Richtung seines Gesichtes“, heißt es vonseiten der Polizei.