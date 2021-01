Auch Londons Volksschüler müssen zu Hause bleiben

Intensivstationen in London überlastet

Notfall-Krankenhäuser werden bereits auf ihren Einsatz vorbereitet, da die Intensivstationen unter anderem in London überlastet sind. Mike Adams vom Royal College of Nursing‘s England warnte im Sender „Sky News“ jedoch, es gebe nicht ausreichend Personal, um diese Lazarette auch zu betreiben. Mittlerweile werden mehr Patienten in den Krankenhäusern mit Covid-19 behandelt als in der ersten Welle.